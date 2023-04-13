Берреттини снялся с турнира в Монако из-за травмы

Финалист Уимблдонского турнира 2021 года итальянец Маттео Берреттини снялся с турнира серии «Мастерс» в Монако из-за травмы.

«С грустью сообщаю, что не смогу сыграть в Монте-Карло. Вчера во время игры у меня начали болеть косые мышцы живота, а ночью боль стала сильнее. Сегодня утром мы сделали МРТ и мне диагностировали надрыв внутренней косой мышцы второй степени», - написал Берреттини в соцсетях.

Бывшая шестая ракетка мира поблагодарил болельщиков за поддержку, отметив, что она много для него значит.

В четвертьфинале его соперник Хольгер Руни встретится с победителем матча между россиянином Даниилом Медведевым и представителем Германии Александром Зверевым.