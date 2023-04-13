Первая ракетка мира Джокович проиграл Музетти на турнире в Монте-Карло

Первая ракетка мира серб Новак Джокович проиграл итальянцу Лоренцо Музетти на турнире серии «Мастерс» в Монте-Карло, чей призовой фонд превышает 5,7 млн евро.

Встреча третьего круга продолжалась 2 часа 54 минуты и завершилась со счетом 4:6, 7:5, 6:4 в пользу итальянского теннисиста. В третьем сете она была прервана из-за дождя.

На счету Музетти шесть эйсов, ни одной двойной ошибки и реализовал 6 из 13 брейк-пойнтов. Джокович выполнил лишь одну подачу на вылет, допустил шесть двойных ошибок, реализовал 6 из 14 брейк-пойнтов.

В четвертьфинале Музетти встретится со своим соотечественником Янником Синнером, победившим поляка Хуберта Хуркача со счетом 3:6, 7:6 (8:6), 6:1.