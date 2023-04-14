Медведев вышел в четвертьфинал турнира в Монте-Карло, обыграв Зверева в трех сетах

Российский теннисист Даниил Медведев стал четвертьфиналистом турнира серии Мастерс в Монте-Карло, одержав победу над представителем Германии Александром Зверевым со счетом 3:6, 7:5, 7:6 (9:7).

Отметим, что встреча между спортсменами продлилась 3 часа 8 минут. Россиянин оформил три подачи навылет, допустил восемь двойных ошибок и реализовал шесть брейк-пойнтов из 13. У его соперника четыре эйса, четыре двойных и шесть реализованных брейков из 11.

В 1/4 финала Медведев сыграет с датчанином Хольгером Руне.