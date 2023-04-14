Медведев заявил, что в матче со Зверевым вел себя как говно

Российский теннисист Даниил Медведев извинился перед своим коллегой немцем Александром Зверевым за свое поведение в очном матче в 1/8 финала «Мастерса» в Монте-Карло, сообщают РИА Новости

Напомним, что Медведев выиграл со счетом 3:6, 7:5, 7:6 (9:7).

«Я себя как говно вел, извини», - сказал российский теннисист Звереву сразу после матча.

Добавим, Медведев остро реагировал на неудачные розыгрыши и бил мячом об стену, а после первого сета убрал одну из опор сетки (на сетболе у соперника россиянин сделал двойную ошибку).

В 1/4 финала турнира Медведев сыграет с датчанином Хольгером Руне.