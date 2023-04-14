«Дане до лампочки»: Чесноков объяснил, зачем Медведев заводил против себя трибуны

Известный бывший российский теннисист Андрей Чесноков прокомментировал поведение Даниила Медведева в матче третьего круга турнира АТР в Монако против немца Александра Зверева.

Во время матча Медведев ярко выражал свои эмоции, порвав сетку и показывая различные жесты болельщикам. Во время послематчевого рукопожатия россиянин извинился за свое поведение перед Зверевым.

«Что касается их рукопожатия после матча, то Зверев этим жестком показал, что он жмtт руку, но не с уважением. Если бы Надаль или Джокович начали показывать пальцы у рта, то это вызвало бы восторг у публики. Движение делает Медведев - у публики вылезает желчь. Но Дане до лампочки, нравится это им или нет», - приводит слова Чеснокова «Чемпионат».

Отметим, что встреча между спортсменами продлилась 3 часа 8 минут. Россиянин оформил три подачи навылет, допустил восемь двойных ошибок и реализовал шесть брейк-пойнтов из 13. У его соперника четыре эйса, четыре двойных и шесть реализованных брейков из 11.

В 1/4 финала Медведев сыграет с датчанином Хольгером Руне.