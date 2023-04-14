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Рублев вышел в полуфинал «Мастерса» в Монте-Карло, обыграв Штруффа

Матч длился 1 час 40 минут.
14 апреля 2023 13:56
автор: Максим Скороходов

Российский теннисист Андрей Рублев в четвертьфинале «Мастерса» в Монте-Карло победил немца Яна-Леннарда Штруффа со счетом 6:1, 7:6 (7:5).

По ходу встречи Рублев семь раз подал навылет, допустил пять двойных ошибок и реализовал четыре брейк-поинта из 14.

На счету Штруффа шесть эйсов, аналогичное количество двойных и два брейка при трех возможностях выиграть гейм на подаче соперника.

В полуфинале Рублев может сыграть с греком Стефаносом Циципасом, если тот пройдет американца Тэйлора Фритца.

источник: «Советский спорт»
Рублев вышел в полуфинал «Мастерса» в Монте-Карло, обыграв Штруффа
Матч длился 1 час 40 минут.
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