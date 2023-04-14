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Рублев сыграет c американцем Фритцем в полуфинале турнира в Монте-Карло

Посеянный на турнире под восьмым номером представитель США победил третью ракетку мира Циципаса.
14 апреля 2023 15:35
автор: Александр Евграфов

Американец Тейлор Фритц победил третью ракетку мира Стефаноса Циципаса и вышел в полуфинал турнира в Монте-Карло, призовой фонд которого превышает 5,7 млн евро.

Четвертьфинальный матч, продолжавшийся 1 час 10 минут, завершился со счетом 6:2, 6:4 в пользу американца.

На счету Фрица два эйса, одна двойная ошибка и четыре реализованных брейк-пойнта из пяти, греческий теннисист один раз подал навылет, совершил одну двойную ошибку и реализовал один брейк-пойнт.

За выход в финал турнира Фритц поборется с россиянином Андреем Рублевым.

источник: «Советский спорт»
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