Зверев назвал Медведева одним из самых нечестных игроков в мире

Немецкий теннисист Александр Зверев считает, что его оппонент по матчу третьего круга турнира «Мастерс» в Монако Даниил Медведев является одним из самых нечестных игроков в мире.

«Я очень серьезно отношусь к принципам честной игры и спортивной этики. Он этого не делает. Он взял туалетный перерыв в тот момент, когда делать этого было нельзя. Когда он чувствовал, что я играю лучше, он каждый раз что-то предпринимал. Я сильно разочарован им как спортсменом», - приводит слова Зверева «Спорт-Экспресс».

Ранее Медведев извинился перед Зверевым, сказав, что повел себя как говно.

Медведев победил Зверева в матче третьего круга со счетом 3:6, 7:5, 7:6 (9:7). В третьем сете при счете 4:3 в свою пользу Медведев взял туалетный перерыв, после чего соперники обменялись брейк-пойнтами, а на тай-брейке сильнее оказался россиянин.