Медведев проиграл Руне в четвертьфинале турнира в Монте-Карло

Российский теннисист Даниил Медведев проиграл норвежцу Хольгеру Руне в четвертьфинальном матче турнира серии «Мастерс» в Монте-Карло.

Встреча завершилась со счетом 6:3, 6:4 в пользу датского теннисиста, посеянного на турнире под шестым номером. Спортсмены провели на корте 1 час 17 минут.

Оба теннисиста сделали по одному эйсу и совершили по две двойные ошибки. Медведев реализовал один из двух брейк-пойнтов, а его соперник три из пяти.

В полуфинале Руне встретится с победителем четвертьфинала, в котором играют итальянцы Лоренцо Музетти и Янник Синнер.