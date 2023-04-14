Медведев отказался от участия в грунтовом турнире в Барселоне

Российский теннисист Даниил Медведев снялся с грунтового турнира категории ATP-500 в Барселоне.

В основной сетке турнира Медведева заменит 127-я ракетка мира, испанец Педро Мартинес-Портеро. В прошлом году Медведев также пропустил этот турнир.

Ранее о своем отказе от участия в турнире заявил Рафаэль Надаль из-за повреждения подвздошно-поясничной мышцы левой ноги второй степени, полученной в Австралии.

Турнир в Барселоне пройдет с 17 по 23 апреля. Действующим победителем является испанец Карлос Алькарас.

Ранее россиянин в четвертьфинале турнира серии «Мастерс» в Монте-Карло проиграл датчанину Хольгеру Руне.