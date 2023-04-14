Медведев станет четвертой ракеткой мира на следующей неделе

Россянин Даниил Медведев на предстоящей неделе займет четвертую строчку в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов.

Благодаря выходу в четвертьфинал турнира серии «Мастерс» в Монако он наберет 5240 очков и обойдет грека Стефаноса Циципаса, победившего в турнире в прошлом году. И Медведев, и Циципас проиграли в своих четвертьфинальных матчах, но Циципас не смог защитить свои зачетные очки и потеряет сразу 820 очков (4950), что приведет к потере сразу двух мест в рейтинге.

Лидирующую позицию сохранит серб Новак Джокович. В чемпионской гонке ATP лидерство останется за Даниилом Медведевым.