ФутболХоккейБокс/ММАФигурное катаниеФормула-1>x
Серебряный ЛевЕсть комментарийСпорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелоспортВодное полоВодно-моторный спортВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры

Медведев станет четвертой ракеткой мира на следующей неделе

Благодаря очкам, полученным за выход в четвертьфинал турнира в Монако, россиянин сможет обойти Циципаса.
14 апреля 2023 19:08
автор: Александр Евграфов

Россянин Даниил Медведев на предстоящей неделе займет четвертую строчку в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов.

Благодаря выходу в четвертьфинал турнира серии «Мастерс» в Монако он наберет 5240 очков и обойдет грека Стефаноса Циципаса, победившего в турнире в прошлом году. И Медведев, и Циципас проиграли в своих четвертьфинальных матчах, но Циципас не смог защитить свои зачетные очки и потеряет сразу 820 очков (4950), что приведет к потере сразу двух мест в рейтинге.

Лидирующую позицию сохранит серб Новак Джокович. В чемпионской гонке ATP лидерство останется за Даниилом Медведевым.

источник: ATP
Синнер обыграл Музетти и стал последним полуфиналистом турнира в Монте-Карло
Его соотечественник Лоренцо Музетти смог выиграть лишь четыре гейма.
14.04.2023 19:25
Теннис
автор: Александр Евграфов
Медведев станет четвертой ракеткой мира на следующей неделе
Благодаря очкам, полученным за выход в четвертьфинал турнира в Монако, россиянин сможет обойти Циципаса.
14.04.2023 19:08
Теннис
автор: Александр Евграфов
Медведев отказался от участия в грунтовом турнире в Барселоне
Российский теннисист и в прошлом году не участвовал в нем.
14.04.2023 18:06
Теннис
автор: Александр Евграфов
Медведев проиграл Руне в четвертьфинале турнира в Монте-Карло
Медведев проиграл Руне в четвертьфинале турнира в Монте-Карло
Россиянин был посеян на турнире под третьим номером.
14.04.2023 17:27
Теннис
автор: Александр Евграфов
Зверев назвал Медведева одним из самых нечестных игроков в мире
Зверев назвал Медведева одним из самых нечестных игроков в мире
Немецкий теннисист обвинил россиянина в нарушении принципов честной игры после поражения на турнире в Монако.
14.04.2023 15:53
Теннис
автор: Александр Евграфов
Рублев сыграет c американцем Фритцем в полуфинале турнира в Монте-Карло
Посеянный на турнире под восьмым номером представитель США победил третью ракетку мира Циципаса.
14.04.2023 15:35
Теннис
автор: Александр Евграфов
Рублев вышел в полуфинал «Мастерса» в Монте-Карло, обыграв Штруффа
Рублев вышел в полуфинал «Мастерса» в Монте-Карло, обыграв Штруффа
Матч длился 1 час 40 минут.
14.04.2023 14:00
Теннис
автор: Максим Скороходов
«Дане до лампочки»: Чесноков объяснил, зачем Медведев заводил против себя трибуны
Россиянин победил Александра Зверева на турнире в Монако.
14.04.2023 11:51
Теннис
автор: Александр Шульгин
Медведев заявил, что в матче со Зверевым вел себя как говно
Медведев заявил, что в матче со Зверевым вел себя как говно
Теннисисты сыграли упорную встречу на «Мастерсе» в Монте-Карло
14.04.2023 11:18
Теннис
автор: Максим Скороходов
Медведев вышел в четвертьфинал турнира в Монте-Карло, обыграв Зверева в трех сетах
Следующим соперником россиянин станет Хольгер Руне из Дании.
14.04.2023 00:15
Теннис
автор: Сергей Иванов
Реклама на sovsport.ru: adv@sovsport.ru

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2023г. Все права защищены.
 яндекс.метрика