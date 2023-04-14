Синнер обыграл Музетти и стал последним полуфиналистом турнира в Монте-Карло

Итальянец Янник Синнер стал последним полуфиналистом теннисного турнира серии «Мастерс» в Монте-Карло с призовым фондом более 5,7 млн евро.

В четвертьфинале он за 1 час 15 минут выиграл у своего соотечественника Лоренцо Музетти со счетом 6:2, 6:2.

Теннисисты сделали за матч по одному эйсу, Синнер сыграл без двойных ошибок и реализовал четыре из шести брейк-пойнтов. Музетти совершил три двойные ошибки и не смог реализовать ни одного из пяти брейк-пойнтов.

В полуфинале Синнер сыграет с датчанином Хольгером Руни. Во втором полуфинале встретятся россиянин Андрей Рублев и американец Тейлор Фритц.