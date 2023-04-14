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Медведев ответил на критику Зверева: Посмотри на себя в зеркало

Россиянин призвал немецкого теннисиста подумать над своими словами.
Медведев ответил на критику Зверева: Посмотри на себя в зеркало
14 апреля 2023 20:37
автор: Артур Гичунцев
автор фото: ATPtour.com

Россиянин Даниил Медведев отреагировал на заявление немецкого теннисиста Александра Зверева, который назвал его «одним из самых нечестных игроков в мире».

Напомним, спортсмены встречались на турнире в Монте-Карло. По ходу матча уроженец Москвы не смог сдержать эмоций и даже попросил болельщиков Зверева замолчать. Позже немец сказал на пресс-конференции, что крайне разочарован Медведевым как спортсменом.

«Саша живет в своем собственном мире. Я уже встретил пять игроков в раздевалке, которые подошли ко мне и сказали: «Эй, Даниил, почему ты такой нечестный (смеется)?»

Да, когда Саша проигрывает, мы можем найти примерно 25 его интервью, в которых он говорит довольно странные вещи. Честно говоря, если бы я в этой ситуации играл с кем-то таким, как Каспер , Андрей , может быть, Карен , но точно не Диего , то я бы назвал это просто битвой в ATP. Честно, я был бы виноват и, возможно, соперник недолюбливал бы меня сильнее, чем это было до матча. И я бы извинился, особенно перед таким человеком, как Диего, который очень добрый и очень привержен фэйр-плей.

Но Саша не из таких людей, он не как Каспер или Диего. Когда он говорит что-то о нечестной игре… Да, хорошо. Посмотри на себя в зеркало», – приводит слова россиянина «Чемпионат» со ссылкой на диалог с датчанином Хольгером Руне.

Добавим, что матч Медведева и Зверева продолжался более трех часов и завершился победой российского теннисиста – 3:6, 7:5, 7:6 (9:7).

источник: Чемпионат.com
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