Рублев обыграл Фритца в трех сетах и стал финалистом турнира в Монте-Карло

Российский теннисист Андрей Рублев одержал победу над представителем США Тэйлором Фритцем (5:7, 6:1, 6:3) в полуфинальном матче турнира серии «Мастерс» в Монте-Карло.

Отметим, что встреча между спортсменами продолжалась 2 часа 11 минут. На счету россиянина две подачи навылет, три двойных ошибки и восемь реализованных брейк-пойнтов из 21. Его соперник оформил пять эйсов, допустил шесть двойных и реализовал пять брейков из восьми.

В финале турнира Рублев сыграет с победителем второй полуфинальной пары Янник Синнер (Италия) – Хольгер Руне (Дания).