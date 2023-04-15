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Рублев обыграл Фритца в трех сетах и стал финалистом турнира в Монте-Карло

В игре за титул россиянин встретится либо с Янником Синнером из Италии, либо с датчанином Хольгером Руне.
Рублев обыграл Фритца в трех сетах и стал финалистом турнира в Монте-Карло
15 апреля 2023 19:04
автор: Сергей Иванов
автор фото: ATP Tour

Российский теннисист Андрей Рублев одержал победу над представителем США Тэйлором Фритцем (5:7, 6:1, 6:3) в полуфинальном матче турнира серии «Мастерс» в Монте-Карло.

Отметим, что встреча между спортсменами продолжалась 2 часа 11 минут. На счету россиянина две подачи навылет, три двойных ошибки и восемь реализованных брейк-пойнтов из 21. Его соперник оформил пять эйсов, допустил шесть двойных и реализовал пять брейков из восьми.

В финале турнира Рублев сыграет с победителем второй полуфинальной пары Янник Синнер (Италия) – Хольгер Руне (Дания).

источник: «Советский спорт»
Рублев обыграл Фритца в трех сетах и стал финалистом турнира в Монте-Карло
Рублев обыграл Фритца в трех сетах и стал финалистом турнира в Монте-Карло
В игре за титул россиянин встретится либо с Янником Синнером из Италии, либо с датчанином Хольгером Руне.
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