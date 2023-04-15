Рублев прокомментировал свою победу над американцем Фритцем

Олимпийский чемпион в миксте Андрей Рублев прокомментировал свою победу над американцем Тейлором Фритцем в полуфинале турнира в Монако.

«Мне было особенно тяжело играть против Тейлора, потому что я проиграл ему последние три матча, было очень непросто психологически. Я все время думал, будут ли у меня шансы. В итоге мы провели отличный матч, и я доволен победой», - приводит слова спортсмена пресс-служба АТР.

Отметим, что встреча между спортсменами продолжалась 2 часа 11 минут. На счету россиянина две подачи навылет, три двойных ошибки и восемь реализованных брейк-пойнтов из 21. Его соперник оформил пять эйсов, допустил шесть двойных и реализовал пять брейков из восьми.

В финале турнира Рублев сыграет с победителем второй полуфинальной пары Янник Синнер (Италия) – Хольгер Руне (Дания).