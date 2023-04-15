Датчанин Руне стал соперником Рублева по финалу турнира в Монте-Карло

Определился соперник Андрея Рублева по финалу турнира серии «Мастерс» в Монте-Карло.

Им оказался датчанин Хольгер Руне, который занимает девятое место в рейтинге ATP. В полуфинальном матче он обыграл итальянского теннисиста Янника Синнера со счетом 1:6, 7:5, 7:5.

19-летний победитель оформил четыре эйса, совершил пять двойных ошибок и реализовал три брейк-пойнта из 14 возможных.

На счету итальянца – пять двойных ошибок и три реализованных брейк-пойнта.

Добавим, что финал турнира между Рублевым и Руне состоится 16 апреля.