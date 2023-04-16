«Руне много двигается и хорошо разбирается в игре». Рублев - о предстоящем финале в Монте-Карло

Российский теннисист Андрей Рублев поделился ожиданиями от предстоящего финала турнира в Монте-Карло.

Напомним, что 25-летний спортсмен сыграет в решающем поединке с датчанином Хольгером Руне.

«Руне много и хорошо двигается. Он хорошо разбирается в игре и очень талантлив. У Хольгера хорошее чутье. Он не дает вам никакого ритма, потому что, как только у него появляется шанс, он пытается делать дропшоты или пытается бить в полную силу и выходит к сетке», — цитирует Рублева пресс-служба ATP.

Напомним, что в начале марта Андрей проиграл россиянину Даниилу Медведеву в финале турнира в ОАЭ.