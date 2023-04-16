ФутболХоккейБокс/ММАФигурное катаниеФормула-1>x
Серебряный ЛевЕсть комментарийСпорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелоспортВодное полоВодно-моторный спортВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры

Медведев стал 11-м игроком в истории, чьи призовые достигли 30 млн долларов

В ближайшее время россиянин может войти в топ-10.
Медведев стал 11-м игроком в истории, чьи призовые достигли 30 млн долларов
16 апреля 2023 11:40
автор: Александр Поволоцкий
автор фото: ATP tour

Российский теннисист Даниил Медведев стал 11‑м игроком в истории, который преодолел отметку в 30 миллионов долларов призовых.

Как сообщает Sportskeeda, в 2023 году 27-летний спортсмен уже заработал 3,4 млн.

Отмечается, что шесть теннисистов, достигших аналогичный рубеж, все еще продолжают карьеру. Речь идет о Новаке Джоковиче, Рафаэле Надале, Энди Маррее, Стэне Вавринке, Александре Звереве и Марине Чиличе.

Добавим, что если Медведев выйдет в четвертьфинал турнира в Мадриде, то превзойдет по доходам американца Андре Агасси.

источник: Sportskeeda
Медведев стал 11-м игроком в истории, чьи призовые достигли 30 млн долларов
Медведев стал 11-м игроком в истории, чьи призовые достигли 30 млн долларов
В ближайшее время россиянин может войти в топ-10.
16.04.2023 11:40
Теннис
автор: Александр Поволоцкий
Синнер ответил на вопрос о поведении Руне в полуфинале турнира в Монте-Карло
Синнер ответил на вопрос о поведении Руне в полуфинале турнира в Монте-Карло
В финале датчанин сыграет с россиянином.
16.04.2023 09:35
Теннис
автор: Александр Поволоцкий
«Руне много двигается и хорошо разбирается в игре». Рублев - о предстоящем финале в Монте-Карло
Игра состоится в воскресенье, 16 апреля.
16.04.2023 09:30
Теннис
автор: Александр Поволоцкий
Датчанин Руне стал соперником Рублева по финалу турнира в Монте-Карло
Россиянин встретится с девятой ракеткой мира.
15.04.2023 23:05
Теннис
автор: Глеб Шевяков
Рублев прокомментировал свою победу над американцем Фритцем
Рублев прокомментировал свою победу над американцем Фритцем
Россиянин вышел в финал турнира в Монако.
15.04.2023 20:34
Теннис
автор: Александр Шульгин
Рублев обыграл Фритца в трех сетах и стал финалистом турнира в Монте-Карло
Рублев обыграл Фритца в трех сетах и стал финалистом турнира в Монте-Карло
В игре за титул россиянин встретится либо с Янником Синнером из Италии, либо с датчанином Хольгером Руне.
15.04.2023 19:04
Теннис
автор: Сергей Иванов
Медведев ответил на критику Зверева: Посмотри на себя в зеркало
Медведев ответил на критику Зверева: Посмотри на себя в зеркало
Россиянин призвал немецкого теннисиста подумать над своими словами.
14.04.2023 20:37
Теннис
автор: Артур Гичунцев
Синнер обыграл Музетти и стал последним полуфиналистом турнира в Монте-Карло
Его соотечественник Лоренцо Музетти смог выиграть лишь четыре гейма.
14.04.2023 19:25
Теннис
автор: Александр Евграфов
Медведев станет четвертой ракеткой мира на следующей неделе
Благодаря очкам, полученным за выход в четвертьфинал турнира в Монако, россиянин сможет обойти Циципаса.
14.04.2023 19:08
Теннис
автор: Александр Евграфов
Медведев отказался от участия в грунтовом турнире в Барселоне
Российский теннисист и в прошлом году не участвовал в нем.
14.04.2023 18:06
Теннис
автор: Александр Евграфов
Реклама на sovsport.ru: adv@sovsport.ru

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2023г. Все права защищены.
 яндекс.метрика