Медведев стал 11-м игроком в истории, чьи призовые достигли 30 млн долларов

Российский теннисист Даниил Медведев стал 11‑м игроком в истории, который преодолел отметку в 30 миллионов долларов призовых.

Как сообщает Sportskeeda, в 2023 году 27-летний спортсмен уже заработал 3,4 млн.

Отмечается, что шесть теннисистов, достигших аналогичный рубеж, все еще продолжают карьеру. Речь идет о Новаке Джоковиче, Рафаэле Надале, Энди Маррее, Стэне Вавринке, Александре Звереве и Марине Чиличе.

Добавим, что если Медведев выйдет в четвертьфинал турнира в Мадриде, то превзойдет по доходам американца Андре Агасси.