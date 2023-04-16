Медведев сожалеет, что не примет участие в грунтовом турнире в Барселоне

Российский теннисист Даниил Медведев поделился мнением о своем снятии с грунтового турнира категории ATP-500 в Барселоне.

«Крайне жалко, что я не выступлю на турнире в Барселоне в этом году. Я по-прежнему наслаждаюсь воспоминаниями о том, как принимал участие в турнире в 2019-м. Буду надеяться, что смогу сыграть на нем в следующем году и добьюсь хороших результатов», — приводит слова Медведева пресс-служба турнира.

Добавим, что турнир в Барселоне состоится с 17 по 23 апреля. Победителем прошлого года стал испанский теннисист Карлос Алькарас.