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Медведев сожалеет, что не примет участие в грунтовом турнире в Барселоне

Россиянин пропускает данный теннисный турнир второй год подряд.
Медведев сожалеет, что не примет участие в грунтовом турнире в Барселоне
16 апреля 2023 15:40
автор: Глеб Шевяков
автор фото: ATP

Российский теннисист Даниил Медведев поделился мнением о своем снятии с грунтового турнира категории ATP-500 в Барселоне.

«Крайне жалко, что я не выступлю на турнире в Барселоне в этом году. Я по-прежнему наслаждаюсь воспоминаниями о том, как принимал участие в турнире в 2019-м. Буду надеяться, что смогу сыграть на нем в следующем году и добьюсь хороших результатов», — приводит слова Медведева пресс-служба турнира.

Добавим, что турнир в Барселоне состоится с 17 по 23 апреля. Победителем прошлого года стал испанский теннисист Карлос Алькарас.

источник: ATP
Медведев сожалеет, что не примет участие в грунтовом турнире в Барселоне
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