Рублев обыграл Руне в трех сетах и стал победителем турнира в Монте-Карло

Российский теннисист Андрей Рублев оказался сильнее представителя Дании Хольгера Руне в финальном матче турнира серии «Мастерс» в Монте-Карло.
Отметим, что встреча завершилась со счетом 5:7, 6:2, 7:5 в пользу россиянина.
25-летний победитель четыре раза подал навылет, допустил четыре двойные ошибки и реализовал шесть брейк-пойнтов из 19-и.
На счету датского соперника шесть эйсов, девять двойных ошибок и четыре реализованных брейк-пойнта из восьми возможных.
Таким образом, Рублев впервые за свою карьеру завоевал трофей турнира ATP серии «Мастерс».
источник: «Советский спорт»