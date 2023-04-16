Рублев обыграл Руне в трех сетах и стал победителем турнира в Монте-Карло

Российский теннисист Андрей Рублев оказался сильнее представителя Дании Хольгера Руне в финальном матче турнира серии «Мастерс» в Монте-Карло.

Отметим, что встреча завершилась со счетом 5:7, 6:2, 7:5 в пользу россиянина.

25-летний победитель четыре раза подал навылет, допустил четыре двойные ошибки и реализовал шесть брейк-пойнтов из 19-и.

На счету датского соперника шесть эйсов, девять двойных ошибок и четыре реализованных брейк-пойнта из восьми возможных.

Таким образом, Рублев впервые за свою карьеру завоевал трофей турнира ATP серии «Мастерс».