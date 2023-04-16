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Рублев обыграл Руне в трех сетах и стал победителем турнира в Монте-Карло

Теннисисты провели на корте 2 часа 36 минут. 
Рублев обыграл Руне в трех сетах и стал победителем турнира в Монте-Карло
16 апреля 2023 18:18
автор: Глеб Шевяков
автор фото: Федерация тенниса России

Российский теннисист Андрей Рублев оказался сильнее представителя Дании Хольгера Руне в финальном матче турнира серии «Мастерс» в Монте-Карло.

Отметим, что встреча завершилась со счетом 5:7, 6:2, 7:5 в пользу россиянина.

25-летний победитель четыре раза подал навылет, допустил четыре двойные ошибки и реализовал шесть брейк-пойнтов из 19-и.

На счету датского соперника шесть эйсов, девять двойных ошибок и четыре реализованных брейк-пойнта из восьми возможных.

Таким образом, Рублев впервые за свою карьеру завоевал трофей турнира ATP серии «Мастерс».

источник: «Советский спорт»
Рублев обыграл Руне в трех сетах и стал победителем турнира в Монте-Карло
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