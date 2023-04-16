Кафельников заявил, что победа на турнире в Монте-Карло придаст Рублеву стимул для дальнейших побед 

Лучший теннисист в истории России Евгений Кафельников высказался по поводу победы Андрея Рублева на турнире серии «Мастерс» в Монте-Карло.

«Счастлив, что Андрей добыл этот титул! Это первая значимая победа в его карьере. Она придаст ему сил и стимула, чтобы добиваться еще больших результатов. Это очень талантливый спортсмен, который обладает безграничным потенциалом. Ему все лишь было необходимо время, чтобы его реализовать. Заслуженная победа. В будущем он станет только сильнее», — приводит слова Кафельникова Sport24.ru.

Добавим, что в финальном матч турнира 25-летний Рублев обыграл представителя Дании Хольгера Руне со счетом 5:7, 6:2, 7:5 и впервые в своей карьере завоевал трофей турнира ATP серии «Мастерс».