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Камельзон рассказал, в чем уникальность победы Рублева на «Мастерсе» в Монте-Карло

В финале россиянин обыграл Хольгера Руне.
Камельзон рассказал, в чем уникальность победы Рублева на «Мастерсе» в Монте-Карло
16 апреля 2023 21:42
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автор фото: ATP

Заслуженный тренер РФ Владимир Камельзон отреагировал на победу российского теннисиста Андрея Рублева на «Мастерсе» в Монте-Карло. Спортсмен в финале обыграл датчанина Хольгера Руне со счетом 5:7, 6:2, 7:5.

«Это был уникальный финал, уникальная победа, игра была очень интересная и равная. Ему еще есть чему учиться и над чем работать, но победить в Монте-Карло - это очень престижно», - приводит слова специалиста ТАСС.

Стоит отметить, Рублев впервые за свою карьеру завоевал трофей турнира ATP серии «Мастерс».

источник: ТАСС
Камельзон рассказал, в чем уникальность победы Рублева на «Мастерсе» в Монте-Карло
Камельзон рассказал, в чем уникальность победы Рублева на «Мастерсе» в Монте-Карло
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