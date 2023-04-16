Камельзон рассказал, в чем уникальность победы Рублева на «Мастерсе» в Монте-Карло

Заслуженный тренер РФ Владимир Камельзон отреагировал на победу российского теннисиста Андрея Рублева на «Мастерсе» в Монте-Карло. Спортсмен в финале обыграл датчанина Хольгера Руне со счетом 5:7, 6:2, 7:5.

«Это был уникальный финал, уникальная победа, игра была очень интересная и равная. Ему еще есть чему учиться и над чем работать, но победить в Монте-Карло - это очень престижно», - приводит слова специалиста ТАСС.

Стоит отметить, Рублев впервые за свою карьеру завоевал трофей турнира ATP серии «Мастерс».