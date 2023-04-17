Свитолина высказалась о решении организаторов Уимблдона допустить российских теннисистов до турнира

ATP и WTA оказали давление на организаторов Уимблдона, что сыграло ключевую роль в допуске российских и белорусских теннисистов до участия в турнире. Такое мнение выразила украинка Элина Свитолина.

«Нам, украинцам, непонятно решение ATP и WTA не дисквалифицировать российских и белорусских игроков. Уимблдон попал под давление этих двух органов и в конце концов был вынужден сдаться – это печально. У меня нет никаких отношений ни с российскими, ни с белорусскими теннисистами», – заявила Свитолина для Ubitennis.

Отметим, что в 2022 году организаторы Уимблдона не допустили до участия в турнире россиян и белорусов. Это решение вызвало бурю негодования в спортивном сообществе, а ATP и WTA публично осудили позицию руководства турнира.

Добавим, что в этом году Уимблдон пройдет с 3 по 13 июля в Лондоне (Великобритания).