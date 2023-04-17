Андрей Рублев: Я причинял боль многим людям, своей семье, любимым

Олимпийский чемпион в миксте Андрей Рублев прокомментировал заявление журналистов о том, что зрители турнира в Монако по ходу соревнований прониклись к нему симпатией, а также о том, что в теннисе у россиянина в принципе репутация «хорошего парня».

«Во-первых, я не знаю, хорош я или нет, потому что никто не идеален. Да, и я говорил… нет, на самом деле я этого не говорил. Я вроде как написал это однажды и, наверное, могу сказать, что в своей жизни я совершал много ошибок, я причинял боль многим людям, своей семье, любимым.

Я очень, очень благодарен за такую поддержку, потому что получить поддержку совсем не легко», - приводит слова Рублева пресс-служба АТР.

Напомним, Рублев оказался сильнее представителя Дании Хольгера Руне в финальном матче турнира серии «Мастерс» в Монте-Карло.

Отметим, что встреча завершилась со счетом 5:7, 6:2, 7:5 в пользу россиянина.

25-летний победитель четыре раза подал навылет, допустил четыре двойные ошибки и реализовал шесть брейк-пойнтов из 19-и.

На счету датского соперника шесть эйсов, девять двойных ошибок и четыре реализованных брейк-пойнта из восьми возможных.

Таким образом, Рублев впервые за свою карьеру завоевал трофей турнира ATP серии «Мастерс».