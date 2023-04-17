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Звезды «Формулы-1» Леклер и Гасли поздравили Рублева с победой на турнире в Монако

Россиянин выиграл первый титул на «Мастерсе» в карьере.
Звезды «Формулы-1» Леклер и Гасли поздравили Рублева с победой на турнире в Монако
17 апреля 2023 08:44
автор: Александр Шульгин
автор фото: "Формула-1"

Пилоты «Формулы-1» Шарль Леклер и Пьер Гасли поздравили российского теннисиста Андрея Рублева с победой на турнире в Монако.

В соцсетях россиянина появилось совместное фото с гонщиками и трофеем.

Напомним, Рублев оказался сильнее представителя Дании Хольгера Руне в финальном матче турнира серии «Мастерс» в Монте-Карло.

Отметим, что встреча завершилась со счетом 5:7, 6:2, 7:5 в пользу россиянина.

25-летний победитель четыре раза подал навылет, допустил четыре двойные ошибки и реализовал шесть брейк-пойнтов из 19-и.

На счету датского соперника шесть эйсов, девять двойных ошибок и четыре реализованных брейк-пойнта из восьми возможных.

Таким образом, Рублев впервые за свою карьеру завоевал трофей турнира ATP серии «Мастерс»

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