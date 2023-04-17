Медведев поднялся на четвертое место рейтинга АТР, Рублев остался шестым

АТР опубликовал рейтинг организации от 17 апреля 2023 года.
В топ-10 произошел ряд изменений, в связи с тем, что прошел «Мастерс» в Монте-Карло. Даниил Медведев дошедший до четвертьфинала турнира поднялся с пятого на четвертое место, его победитель Андрей Рублей остался на шестой позиции, а финалист датчанин Хольгер Руне стал седьмым.
Топ-3 теперь составляют Новак Джокович, Карлос Алькарас и Каспер Рууд соответственно. Бывшая третья ракетка мира Стефанос Циципас опустился на пятое место.
Добавим, что россиянин Карен Хачанов поднялся с 12-го на 11-е место, а его соотечественник Александр Шевченко - со 107-го на 98-е.
Рейтинг АТР от 17.04.2023
1 (прошлая позиция -1). Новак Джокович (Сербия) - 7240 очков;
2 (2). Карлос Алькарас (Испания) - 6770;
3 (4). Каспер Рууд (Норвегия) - 5255;
4 (5). Даниил Медведев (Россия) - 5240;
5 (3). Стефанос Циципас (Греция) - 4950;
6 (6). Андрей Рублев (Россия) - 4380;
7 (9). Хольгер Руне (Дания) - 3865;
8 (8). Янник Синнер (Италия) - 3525;
9 (7). Феликс Оже-Альяссим (Канада) - 3450;
10 (10). Тейлор Фриц (США) - 3245;
11 (12). Карен Хачанов (Россия) - 2900...
98 (107). Александр Шевченко (Россия) – 610.