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Медведев поднялся на четвертое место рейтинга АТР, Рублев остался шестым

Хачанов улучшил свою позицию.
Медведев поднялся на четвертое место рейтинга АТР, Рублев остался шестым
17 апреля 2023 09:15
автор: Максим Скороходов
автор фото: АТР

АТР опубликовал рейтинг организации от 17 апреля 2023 года.

В топ-10 произошел ряд изменений, в связи с тем, что прошел «Мастерс» в Монте-Карло. Даниил Медведев дошедший до четвертьфинала турнира поднялся с пятого на четвертое место, его победитель Андрей Рублей остался на шестой позиции, а финалист датчанин Хольгер Руне стал седьмым.

Топ-3 теперь составляют Новак Джокович, Карлос Алькарас и Каспер Рууд соответственно. Бывшая третья ракетка мира Стефанос Циципас опустился на пятое место.

Добавим, что россиянин Карен Хачанов поднялся с 12-го на 11-е место, а его соотечественник Александр Шевченко - со 107-го на 98-е.

Рейтинг АТР от 17.04.2023

1 (прошлая позиция -1). Новак Джокович (Сербия) - 7240 очков;
2 (2). Карлос Алькарас (Испания) - 6770;
3 (4). Каспер Рууд (Норвегия) - 5255;
4 (5). Даниил Медведев (Россия) - 5240;
5 (3). Стефанос Циципас (Греция) - 4950;
6 (6). Андрей Рублев (Россия) - 4380;
7 (9). Хольгер Руне (Дания) - 3865;
8 (8). Янник Синнер (Италия) - 3525;
9 (7). Феликс Оже-Альяссим (Канада) - 3450;
10 (10). Тейлор Фриц (США) - 3245;
11 (12). Карен Хачанов (Россия) - 2900...

98 (107). Александр Шевченко (Россия) – 610.

источник: ATP
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