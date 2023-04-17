ФутболХоккейБокс/ММАФигурное катаниеФормула-1>x
Серебряный ЛевЕсть комментарийСпорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелоспортВодное полоВодно-моторный спортВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры

Рублев ворвался в топ-5 чемпионской гонки АТР, Медведев остается лидером

На данный момент три российских теннисиста отбираются на Итоговый турнир.
Рублев ворвался в топ-5 чемпионской гонки АТР, Медведев остается лидером
17 апреля 2023 09:41
автор: Максим Скороходов
автор фото: ATP

Обновилась чемпионская гонка ATP, по которой определяются участники Итогового турнира.

Благодаря победе на «Мастерсе» в Монте-Карло российский теннисист Андрей Рублев поднялся с 12-го на пятое место рейтинга, лидером которого остается его соотечественник Даниил Медведев.

Вторую строчку продолжает занимать серб Новак Джокович, а на третье место поднялся итальянец Янник Синнер.

Отметим, что топ-8 теперь замыкает россиянин Карен Хачанов.

Добавим, что очки в чемпионской гонки АТР начисляются с началом сезона, в отличие от рейтинга АТР, где берутся последние 12 календарных месяцев.

Чемпионская гонка АТР от 10.04.2023

1 (1). Даниил Медведев (Россия) - 3210;
2 (2). Новак Джокович (Сербия) - 2520;
3 (4). Янник Синнер (Италия) - 2095;
4 (3). Карлос Алькарас (Испания) - 1910;
5 (12). Андрей Рублев (Россия) - 1885;
6 (5). Стефанос Циципас (Греция) - 1750;
7 (6). Тейлор Фриц (США) - 1635;
8 (9). Карен Хачанов (Россия) - 1305;
9 (7). Томми Пол (США) - 1265;
10 (8). Кэмерон Норри (Великобритания) - 1265...

источник: ATP
Матч Потаповой на турнире в Штутгарте перенесли из-за снятия с Квитовой с соревнований
Россиянка получила новую соперницу.
17.04.2023 09:54
Теннис
автор: Максим Скороходов
Рублев ворвался в топ-5 чемпионской гонки АТР, Медведев остается лидером
Рублев ворвался в топ-5 чемпионской гонки АТР, Медведев остается лидером
На данный момент три российских теннисиста отбираются на Итоговый турнир.
17.04.2023 09:41
Теннис
автор: Максим Скороходов
Медведев поднялся на четвертое место рейтинга АТР, Рублев остался шестым
Медведев поднялся на четвертое место рейтинга АТР, Рублев остался шестым
Хачанов улучшил свою позицию.
17.04.2023 09:15
Теннис
автор: Максим Скороходов
Звезды «Формулы-1» Леклер и Гасли поздравили Рублева с победой на турнире в Монако
Звезды «Формулы-1» Леклер и Гасли поздравили Рублева с победой на турнире в Монако
Россиянин выиграл первый титул на «Мастерсе» в карьере.
17.04.2023 08:44
Теннис
автор: Александр Шульгин
Андрей Рублев: Я причинял боль многим людям, своей семье, любимым
Андрей Рублев: Я причинял боль многим людям, своей семье, любимым
Россиянин впервые в картере выиграл «Мастерс».
17.04.2023 08:22
Теннис
автор: Александр Шульгин
Свитолина высказалась о решении организаторов Уимблдона допустить российских теннисистов до турнира
Свитолина высказалась о решении организаторов Уимблдона допустить российских теннисистов до турнира
Украинка считает, что всему виной позиция ATP и WTA.
17.04.2023 08:19
Теннис
автор: Артур Гичунцев
Камельзон рассказал, в чем уникальность победы Рублева на «Мастерсе» в Монте-Карло
Камельзон рассказал, в чем уникальность победы Рублева на «Мастерсе» в Монте-Карло
В финале россиянин обыграл Хольгера Руне.
16.04.2023 21:42
Теннис
Кафельников заявил, что победа на турнире в Монте-Карло придаст Рублеву стимул для дальнейших побед 
Кафельников заявил, что победа на турнире в Монте-Карло придаст Рублеву стимул для дальнейших побед 
В финале турнира серии «Мастерс» россиянин одержал победу над датским теннисистом Хольгером Руне.
16.04.2023 19:21
Теннис
автор: Глеб Шевяков
Рублев обыграл Руне в трех сетах и стал победителем турнира в Монте-Карло
Рублев обыграл Руне в трех сетах и стал победителем турнира в Монте-Карло
Теннисисты провели на корте 2 часа 36 минут. 
16.04.2023 18:18
Теннис
автор: Глеб Шевяков
Медведев сожалеет, что не примет участие в грунтовом турнире в Барселоне
Медведев сожалеет, что не примет участие в грунтовом турнире в Барселоне
Россиянин пропускает данный теннисный турнир второй год подряд.
16.04.2023 15:40
Теннис
автор: Глеб Шевяков
Реклама на sovsport.ru: adv@sovsport.ru

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2023г. Все права защищены.
 яндекс.метрика