Рублев ворвался в топ-5 чемпионской гонки АТР, Медведев остается лидером

Обновилась чемпионская гонка ATP, по которой определяются участники Итогового турнира.

Благодаря победе на «Мастерсе» в Монте-Карло российский теннисист Андрей Рублев поднялся с 12-го на пятое место рейтинга, лидером которого остается его соотечественник Даниил Медведев.

Вторую строчку продолжает занимать серб Новак Джокович, а на третье место поднялся итальянец Янник Синнер.

Отметим, что топ-8 теперь замыкает россиянин Карен Хачанов.

Добавим, что очки в чемпионской гонки АТР начисляются с началом сезона, в отличие от рейтинга АТР, где берутся последние 12 календарных месяцев.

Чемпионская гонка АТР от 10.04.2023

1 (1). Даниил Медведев (Россия) - 3210;

2 (2). Новак Джокович (Сербия) - 2520;

3 (4). Янник Синнер (Италия) - 2095;

4 (3). Карлос Алькарас (Испания) - 1910;

5 (12). Андрей Рублев (Россия) - 1885;

6 (5). Стефанос Циципас (Греция) - 1750;

7 (6). Тейлор Фриц (США) - 1635;

8 (9). Карен Хачанов (Россия) - 1305;

9 (7). Томми Пол (США) - 1265;

10 (8). Кэмерон Норри (Великобритания) - 1265...