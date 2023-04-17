Зверев ответил Медведеву, ранее оба теннисиста обвинили друг друга в нечестной игре

Немецкий теннисист Александр Зверев ответил на вопрос журналиста, который рассказал ему, что произнес россиянин Даниил Медведев на критику конкурента из Германии.

Напомним, что Звереву не понравилось, что Медведев воспользовался при переходе сторон туалетным перерывом. В ответ Даниил попросил Александра посмотреть в зеркало.

«Он сказал, что я не тот, кто должен говорить что-то подобное? Думаю, что я из тех, кто может предъявлять подобные претензии, потому что я никогда в жизни не использовал туалетный перерыв в своих интересах. Это же касается и медицинских тайм-аутов», - приводит Sportskeeda слова Зверева.

Добавим, что немец заявил, что готов лично поговорить с Медведевых, но окончательное мнение должны сформировать болельщики.

Медведев выиграл у Зверева в 1/8 турнира в Монте-Карло со счетом 3:6, 7:5, 7:6(9:7).