ФутболХоккейБокс/ММАФигурное катаниеФормула-1>x
Серебряный ЛевЕсть комментарийСпорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелоспортВодное полоВодно-моторный спортВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры

Зверев ответил Медведеву, ранее оба теннисиста обвинили друг друга в нечестной игре

Туалетные перерывы в центре внимания
Зверев ответил Медведеву, ранее оба теннисиста обвинили друг друга в нечестной игре
17 апреля 2023 12:39
автор: Максим Скороходов
автор фото: ATP

Немецкий теннисист Александр Зверев ответил на вопрос журналиста, который рассказал ему, что произнес россиянин Даниил Медведев на критику конкурента из Германии.

Напомним, что Звереву не понравилось, что Медведев воспользовался при переходе сторон туалетным перерывом. В ответ Даниил попросил Александра посмотреть в зеркало.

«Он сказал, что я не тот, кто должен говорить что-то подобное? Думаю, что я из тех, кто может предъявлять подобные претензии, потому что я никогда в жизни не использовал туалетный перерыв в своих интересах. Это же касается и медицинских тайм-аутов», - приводит Sportskeeda слова Зверева.

Добавим, что немец заявил, что готов лично поговорить с Медведевых, но окончательное мнение должны сформировать болельщики.

Медведев выиграл у Зверева в 1/8 турнира в Монте-Карло со счетом 3:6, 7:5, 7:6(9:7).

источник: Sportskeeda
Зверев ответил Медведеву, ранее оба теннисиста обвинили друг друга в нечестной игре
Зверев ответил Медведеву, ранее оба теннисиста обвинили друг друга в нечестной игре
Туалетные перерывы в центре внимания
17.04.2023 12:39
Теннис
автор: Максим Скороходов
Матч Потаповой на турнире в Штутгарте перенесли из-за снятия с Квитовой с соревнований
Россиянка получила новую соперницу.
17.04.2023 09:54
Теннис
автор: Максим Скороходов
Рублев ворвался в топ-5 чемпионской гонки АТР, Медведев остается лидером
Рублев ворвался в топ-5 чемпионской гонки АТР, Медведев остается лидером
На данный момент три российских теннисиста отбираются на Итоговый турнир.
17.04.2023 09:41
Теннис
автор: Максим Скороходов
Медведев поднялся на четвертое место рейтинга АТР, Рублев остался шестым
Медведев поднялся на четвертое место рейтинга АТР, Рублев остался шестым
Хачанов улучшил свою позицию.
17.04.2023 09:15
Теннис
автор: Максим Скороходов
Звезды «Формулы-1» Леклер и Гасли поздравили Рублева с победой на турнире в Монако
Звезды «Формулы-1» Леклер и Гасли поздравили Рублева с победой на турнире в Монако
Россиянин выиграл первый титул на «Мастерсе» в карьере.
17.04.2023 08:44
Теннис
автор: Александр Шульгин
Андрей Рублев: Я причинял боль многим людям, своей семье, любимым
Андрей Рублев: Я причинял боль многим людям, своей семье, любимым
Россиянин впервые в картере выиграл «Мастерс».
17.04.2023 08:22
Теннис
автор: Александр Шульгин
Свитолина высказалась о решении организаторов Уимблдона допустить российских теннисистов до турнира
Свитолина высказалась о решении организаторов Уимблдона допустить российских теннисистов до турнира
Украинка считает, что всему виной позиция ATP и WTA.
17.04.2023 08:19
Теннис
автор: Артур Гичунцев
Камельзон рассказал, в чем уникальность победы Рублева на «Мастерсе» в Монте-Карло
Камельзон рассказал, в чем уникальность победы Рублева на «Мастерсе» в Монте-Карло
В финале россиянин обыграл Хольгера Руне.
16.04.2023 21:42
Теннис
Кафельников заявил, что победа на турнире в Монте-Карло придаст Рублеву стимул для дальнейших побед 
Кафельников заявил, что победа на турнире в Монте-Карло придаст Рублеву стимул для дальнейших побед 
В финале турнира серии «Мастерс» россиянин одержал победу над датским теннисистом Хольгером Руне.
16.04.2023 19:21
Теннис
автор: Глеб Шевяков
Рублев обыграл Руне в трех сетах и стал победителем турнира в Монте-Карло
Рублев обыграл Руне в трех сетах и стал победителем турнира в Монте-Карло
Теннисисты провели на корте 2 часа 36 минут. 
16.04.2023 18:18
Теннис
автор: Глеб Шевяков
Реклама на sovsport.ru: adv@sovsport.ru

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2023г. Все права защищены.
 яндекс.метрика