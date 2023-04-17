Чесноков высказался о претензиях Зверева к Медведеву из-за туалетного перерыва

Мастер спорта Андрей Чесноков прокомментировал претензии немецкого теннисиста Александра Зверева, которому не понравилось, что россиянин Даниил Медведев взят туалетный перерыв в матче на «Мастерсе» в Монте-Карло (6:3, 5:7, 6:7 (7:9)).

«Визуально казалось, что все было в рамках правил, я думаю, судья ему разрешил удалиться. Если бы что-то было нарушено, судья мог вынести предупреждение, отдать очко, потом гейм сопернику, позже Медведеву могли выписать штраф за нарушение правил, но ничего из этого не произошло, так что думаю, что Даниил не нарушает никаких правил», - приводит слова Чеснокова ТАСС.

Эксперт не исключил, что критика Зверева могла быть вызвана чем-то другим со стороны Медведева.

Напомним, что в этой игре Даниил бил мячи о стену за собой и убрал у сетки одну из опор после двойной ошибки на сетболе.