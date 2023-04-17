Джокович на русском поздравил Рублева с победой на «Мастерсе» в Монте-Карло

Первая ракетка мира Новак Джокович поздравил российского теннисиста Андрея Рублева с победой на «Мастерсе» в Монте-Карло.

«Молодец», - написал серб на русском языке в своих соцсетях.

Напомним, Рублев в финале турнира оказался сильнее представителя Дании Хольгера Руне. Встреча завершилась со счетом 5:7, 6:2, 7:5 в пользу россиянина.

Россиянин четыре раза подал навылет, допустил четыре двойные ошибки и реализовал шесть брейк-пойнтов из 19-и. На счету датского соперника шесть эйсов, девять двойных ошибок и четыре реализованных брейк-пойнта из восьми возможных.

Таким образом, Рублев впервые за свою карьеру завоевал трофей турнира ATP серии «Мастерс».