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«Я сражался!» Рублев опубликовал эмоциональный пост после победы на «Мастерсе» в Монте-Карло

В финале турнира россиянин обыграл Хольгера Руне.
«Я сражался!» Рублев опубликовал эмоциональный пост после победы на «Мастерсе» в Монте-Карло
17 апреля 2023 19:03
автор:
автор фото: ATP

Российский теннисист Андрей Рублев разместил эмоциональный пост в соцсетях после победы на «Мастерсе» в Монте-Карло.

«Я сражался за этот момент так сильно! Первый титул серии «Мастерс» в Монте-Карло», - написал спортсмен.

Напомним, Рублев в финале турнира оказался сильнее представителя Дании Хольгера Руне. Встреча завершилась со счетом 5:7, 6:2, 7:5 в пользу Андрея.

Россиянин четыре раза подал навылет, допустил четыре двойные ошибки и реализовал шесть брейк-пойнтов из 19-и. На счету датского соперника шесть эйсов, девять двойных ошибок и четыре реализованных брейк-пойнта из восьми возможных.

Таким образом, Рублев впервые за свою карьеру завоевал трофей турнира ATP серии «Мастерс».

«Я сражался!» Рублев опубликовал эмоциональный пост после победы на «Мастерсе» в Монте-Карло
«Я сражался!» Рублев опубликовал эмоциональный пост после победы на «Мастерсе» в Монте-Карло
В финале турнира россиянин обыграл Хольгера Руне.
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