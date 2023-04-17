Украинка Киченок отказалась жать руку россиянкам Потаповой и Кудерметовой на турнире в Штутгарте

Неприятный инцидент произошел после матча первого круга парного турнира в Штутгарте, в котором россиянки Анастасия Потапова и Вероника Кудерметова играли против латвийки Елены Остапенко и украинки Людмилы Киченок (3:6, 6:4, 10:6).

Дело в том, что после финального розыгрыша теннисистка из Украины отказалась жать руку Потаповой и Кудерметовой и быстро покинула корт. В свою очередь, латвийка Остапенко выполнила протокол и поприветствовала своих соперниц.

Напомним, что ранее Министерство спорта Украины запретило своим атлетам участвовать в соревнованиях вместе со спортсменами из России.