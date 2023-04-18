Костюк заявила, что ни одна украинская теннисистка не общается с россиянками

Украинская теннисистка Марта Костюк рассказала об отношениях в туре между ее соотечественницами и россиянками.

«Я не знаю ни одной украинки, которая нормально разговаривает с россиянками. Максимум, на что я согласна, это сказать привет. Напряжение огромное, никто не пытается его снять», - приводит ua.tribuna.com слова Костюк.

Добавим, что множество украинских теннисисток отказываются после матча пожать руку соперницам из России и Белоруссии. Например, Людмила Киченок не стала жать руку Анастасии Потаповой и Веронике Кудерметовой.

Напомним, сама Потапова говорила, что продолжает общается с украинкой Даяной Ястремской.