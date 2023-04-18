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Костюк заявила, что ни одна украинская теннисистка не общается с россиянками

Неприятные случаи в туре увеличиваются.
Костюк заявила, что ни одна украинская теннисистка не общается с россиянками
18 апреля 2023 09:35
автор: Максим Скороходов
автор фото: WTA

Украинская теннисистка Марта Костюк рассказала об отношениях в туре между ее соотечественницами и россиянками.

«Я не знаю ни одной украинки, которая нормально разговаривает с россиянками. Максимум, на что я согласна, это сказать привет. Напряжение огромное, никто не пытается его снять», - приводит ua.tribuna.com слова Костюк.

Добавим, что множество украинских теннисисток отказываются после матча пожать руку соперницам из России и Белоруссии. Например, Людмила Киченок не стала жать руку Анастасии Потаповой и Веронике Кудерметовой.

Напомним, сама Потапова говорила, что продолжает общается с украинкой Даяной Ястремской.

Костюк заявила, что ни одна украинская теннисистка не общается с россиянками
Костюк заявила, что ни одна украинская теннисистка не общается с россиянками
Неприятные случаи в туре увеличиваются.
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