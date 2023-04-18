Касаткина уступила Бадосе в матче первого круга турнира в Штутгарте, взяв всего два гейма

Российская теннисистка Дарья Касаткина в матче первого раунда турнира WTA в Штутгарте проиграла Пауле Бадосе из Испании и завершила борьбу за трофей.

Встреча продолжалась один часа и 11 минут. Она завершилась поражением Дарьи со счетом 1:6, 1:6.

Россиянка ни разу не подала навылет, совершила три двойные ошибки и не смогла реализовать единственный брейк-пойнт.

На счету Бадосы три эйса, ни одной двойной ошибки и пять реализованных брейков из девяти.

Паула сыграет с соотечественницей Кристиной Бушкэ во втором круге.