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Касаткина уступила Бадосе в матче первого круга турнира в Штутгарте, взяв всего два гейма

Россиянка занимает восьмое место в рейтинге WTA.
Касаткина уступила Бадосе в матче первого круга турнира в Штутгарте, взяв всего два гейма
18 апреля 2023 16:32
автор: Александр Поволоцкий
автор фото: Getty Images

Российская теннисистка Дарья Касаткина в матче первого раунда турнира WTA в Штутгарте проиграла Пауле Бадосе из Испании и завершила борьбу за трофей.

Встреча продолжалась один часа и 11 минут. Она завершилась поражением Дарьи со счетом 1:6, 1:6.

Россиянка ни разу не подала навылет, совершила три двойные ошибки и не смогла реализовать единственный брейк-пойнт.

На счету Бадосы три эйса, ни одной двойной ошибки и пять реализованных брейков из девяти.

Паула сыграет с соотечественницей Кристиной Бушкэ во втором круге.

источник: «Советский спорт»
Касаткина уступила Бадосе в матче первого круга турнира в Штутгарте, взяв всего два гейма
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