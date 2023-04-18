В Открытом чемпионате Франции примут участие 15 теннисистов из России

Экс-первая ракетка мира Даниил Медведев, победитель турнира «Мастерс» в Монако Андрей Рублев, а также Карен Хачанов и Александр Шевченко, заявлены в качестве участников Открытого чемпионата Франции, второго из серии турниров Большого шлема, сообщается на официальном сайте.

В списке участников также представитель Белоруссии Илья Ивашко.

У женщин представительство России шире – заявлено 11 участниц. Среди них Дарья Касаткина, Вероника Кудерметова, Екатерина Александрова, Людмила Самсонова, Анастасия Павлюченкова, Анастасия Потапова, Варвара Грачева, Анна Калинская, Анна Блинкова, Диана Шнайдер, Камилла Рахимова.

Участие в турнире, матчи основной сетки которого пройдут с 28 мая по 11 июня на кортах «Ролан Гарроса», примет победительница Открытого чемпионата Австралии Арина Соболенко, а также ее соотечественницы Виктория Азаренко и Александра Соснович.