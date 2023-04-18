Циципас извинился за критику в адрес Рублева

Пятая ракетка мира грек Стефанос Циципас отреагировал на победу россиянина Андрея Рублёва на турнире в Монте-Карло.

Отметим, что этот титул стал для 25-летнего теннисиста первым в карьере в серии «Мастерс».

«Думаю, Рублев тот, кто заслужил победу в Монте-Карло. Он тот, кто находится под пристальным вниманием из-за того, что он делает. У него как у игрока есть много навыков. Я совершил ошибку в прошлом году: сказал действительно жалкие вещи после поражения. Тогда мой разум был где-то на другой планете», — цитирует Циципаса Tennis TV.

Напомним, что после поражения от россиянина на Итоговом турнире ATP-2022 грек заявил, что Рублев выиграл, используя лишь «ограниченный арсенал».