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Потапова стартовала с победы на турнире в Штутгарте

Россиянка обыграла Петру Мартич из Хорватии.
Потапова стартовала с победы на турнире в Штутгарте
18 апреля 2023 19:09
автор: Александр Евграфов
автор фото: Getty Images

Российская теннисистка Анастасия Потапова стартовала с победы на турнире в Штутгарте, победив хорватку Петру Мартич.

Матч первого круга, который продолжался 2 часа 44 минуты, завершился со счетом 6:3, 3:6, 7:6 (7:4) в пользу россиянки.

На счету Потаповой два эйса, шесть двойных ошибок, 5 из 12 реализованных брейк-пойнтов, у ее соперницы 6 подач на вылет, 6 двойных ошибок и 5 из 14 реализованных брейк-пойнтов.

В матче второго круга Потапова сыграет с победительницей встречи между американкой Кори Гауфф и россиянкой Вероникой Кудерметовой.

источник: «Советский спорт»
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