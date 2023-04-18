Российская теннисистка Анастасия Потапова стартовала с победы на турнире в Штутгарте, победив хорватку Петру Мартич.

Матч первого круга, который продолжался 2 часа 44 минуты, завершился со счетом 6:3, 3:6, 7:6 (7:4) в пользу россиянки.

На счету Потаповой два эйса, шесть двойных ошибок, 5 из 12 реализованных брейк-пойнтов, у ее соперницы 6 подач на вылет, 6 двойных ошибок и 5 из 14 реализованных брейк-пойнтов.

В матче второго круга Потапова сыграет с победительницей встречи между американкой Кори Гауфф и россиянкой Вероникой Кудерметовой.