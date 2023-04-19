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Шевченко уступил де Минору в матче второго круга турнира в Барселоне, взяв всего один гейм

Игра длилась один час и 11 минут.
19 апреля 2023 15:10
автор: Александр Поволоцкий

Российский теннисист Александр Шевченко в двух сетах уступил австралийцу Алексу де Минору во втором раунде турнира в Барселоне.

Встреча завершилась со счетом 6:0, 6:1 в пользу 19-й ракетки мира.

Шевченко ни разу не подал навылет, допустил три двойных ошибки и не смог реализовать ни один из трех брейк-пойнтов.

На счету де Минора - одна двойная ошибка и шесть реализованных брейков из девяти.

За выход в следующий круг австралиец поборется с болгарином Григором Димитровым.

источник: «Советский спорт»
Шевченко уступил де Минору в матче второго круга турнира в Барселоне, взяв всего один гейм
Игра длилась один час и 11 минут.
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