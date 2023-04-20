Тарпищев дал совет Рублеву, как лучше подготовиться к «Ролан Гаррос»

Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев посоветовал олимпийскому чемпиону в миксте Андрею Рублеву сосредоточиться на подготовке к «Ролан Гаррос».

«Я бы на месте Рублёва не играл этот турнир, а готовился к Открытому чемпионату Франции. Даниил Медведев вот правильно сделал, что взял паузу - пять турниров подряд играть, сколько можно? Нервная усталость накапливается, и это становится проблемой. Надо подводить уже себя к Франции», - приводит слова Тарпищева ТАСС.

Напомним, ранее Рублев стал победителем турнира в Монте-Карло. Этот титул стал для него первым в карьере на турнирах серии «Мастерс».

«Ролан Гаррос» пройдет во Франции с 28 мая по 11 июня.