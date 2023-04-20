Потапова обыграла Гауфф и вышла в четвертьфинал турнира в Штутгарте

Российская теннисистка Анастасия Потапова оказалась сильнее представительницы США Коко Гауфф в 1/8 финала турнира в Штутгарте. Встреча завершилась со счетом 6:2, 6:3 в пользу 24-й ракетки мира.

Потапова один раз подала навылет, допустила одну двойну ошибку и реализовала три брейк-пойнта из 13. В активе Гауфф - два эйса, две двойные ошибки и не реализовано шесть брейк-понйтов.

За выход в полуфинал Потапова поборется с победительницей пары Татьяна Мария (Германия) и Каролин Гарсия (Франция).