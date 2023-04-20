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Рублев уверенно победил Варильяса и стал четвертьфиналистом турнира в Боснии и Герцеговине

Игра продолжалась 1 час 10 минут.
Рублев уверенно победил Варильяса и стал четвертьфиналистом турнира в Боснии и Герцеговине
20 апреля 2023 17:20
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автор фото: Getty Images

Российский теннисист Андрей Рублев в двух сетах оказался сильнее представителя Перу Хуана Пабло Варильяса в 1/8 финала турнира в Боснии и Герцеговине. Встреча завершилась со счетом 6:2, 6:2 в пользу шестой ракетки мира.

Рублев три раза подал навылет, допустил одну двойную ошибку и реализовал четыре брейк-пойнта из семи.

В активе Варильяса - два эйса, три двойные ошибки и не реализовано два брейк-пойнта.

За выход в полуфинал Рублев поборется с боснийцем Дамиром Джумхуром.

источник: «Советский спорт»
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