Рублев уверенно победил Варильяса и стал четвертьфиналистом турнира в Боснии и Герцеговине

Российский теннисист Андрей Рублев в двух сетах оказался сильнее представителя Перу Хуана Пабло Варильяса в 1/8 финала турнира в Боснии и Герцеговине. Встреча завершилась со счетом 6:2, 6:2 в пользу шестой ракетки мира.

Рублев три раза подал навылет, допустил одну двойную ошибку и реализовал четыре брейк-пойнта из семи.

В активе Варильяса - два эйса, три двойные ошибки и не реализовано два брейк-пойнта.

За выход в полуфинал Рублев поборется с боснийцем Дамиром Джумхуром.