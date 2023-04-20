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Рублев поблагодарил болельщиков за теплый прием на турнире в Боснии и Герцеговине

В первом матче россиянин одолел представителя Перу Хуана Пабло Варильяса.
Рублев поблагодарил болельщиков за теплый прием на турнире в Боснии и Герцеговине
20 апреля 2023 23:32
автор: Глеб Шевяков
автор фото: Getty Images

Российский теннисист Андрей Рублев оценил свой старт на турнире в Боснии и Герцеговине.

Отметим, что в матче 1/8 финала турнира в Баня-Луке, шестая ракетка мира обыграл перуанского теннисиста Хуана Пабло Варильяса со счетом 6:2, 6:2.

«Чувствую себя просто потрясающе. Для дебютной игры на турнире выступил достойно. Удалось проявить агрессию в матче, владел преимуществом на протяжении всего поединка. Доволен собой. Поражен тем, как меня тепло приняли. Хочу сказать всем большое спасибо. Hvala», — признался Рублев в интервью после матча.

Добавим, что в следующем раунде турнира в Боснии и Герцеговине Рублев встретится с местным спортсменом Дамиром Джумхуром.

Рублев поблагодарил болельщиков за теплый прием на турнире в Боснии и Герцеговине
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В первом матче россиянин одолел представителя Перу Хуана Пабло Варильяса.
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