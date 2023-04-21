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Рублев вышел в полуфинал турнира в Баня-Луке, обыграв Джумхура

За путевку в финал он сыграет с словаком Алексом Молчаном.
21 апреля 2023 16:58
автор: Александр Евграфов

Российский теннисист Андрей Рублев вышел в полуфинал турнира серии ATP-250 в боснийской Баня-Луке.

В четвертьфинале россиянин победил боснийца Дамира Джумхура со счетом 7:5, 6:3. Матч продолжался 1 час 52 минуты. На счету россиянина один эйс, одна двойная ошибка и четыре реализованных брейкпойнта из семи. У его соперника нет эйсов и двойных ошибок, и один брейк-пойнт из шести.

В полуфинале россиянин сыграет со словаком Алексом Молчаном. Призовой фонд турнира составляет более 562 тысяч евро.

источник: «Советский спорт»
Рублев вышел в полуфинал турнира в Баня-Луке, обыграв Джумхура
За путевку в финал он сыграет с словаком Алексом Молчаном.
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