Рублев вышел в полуфинал турнира в Баня-Луке, обыграв Джумхура

Российский теннисист Андрей Рублев вышел в полуфинал турнира серии ATP-250 в боснийской Баня-Луке.

В четвертьфинале россиянин победил боснийца Дамира Джумхура со счетом 7:5, 6:3. Матч продолжался 1 час 52 минуты. На счету россиянина один эйс, одна двойная ошибка и четыре реализованных брейкпойнта из семи. У его соперника нет эйсов и двойных ошибок, и один брейк-пойнт из шести.

В полуфинале россиянин сыграет со словаком Алексом Молчаном. Призовой фонд турнира составляет более 562 тысяч евро.