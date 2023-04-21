Потапова победила Гарсию и вышла в полуфинал турнира в Штутгарте

Российская теннисистка Анастасия Потапова вышла в полуфинал турнира WTA-500 с призовым фондом больше 780 тысяч евро.

Четвертьфинальный матч против пятой ракетки мира француженки Каролин Гарсии завершился со счетом 4:6, 6:3, 6:3. Теннисистки провели на корте 2 часа 12 минут.

На счету Потаповой 7 эйсов, 4 двойные ошибки, 3 реализованных брейк-пойнтов из 8, у Гарсии – 8 эйсов, 4 двойные ошибки и 1 реализованный брейк-пойнт из 8.

В полуфинале Потапова, которая занимает 24-е место в рейтинге Женской теннисной ассоциации, сыграет с победительницей Открытого чемпионата Австралии представительницей Белоруссии Ариной Соболенко.