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Потапова победила Гарсию и вышла в полуфинал турнира в Штутгарте

За выход в финал россиянка поборется с представительницей Белоруссии Ариной Соболенко.
Потапова победила Гарсию и вышла в полуфинал турнира в Штутгарте
21 апреля 2023 18:59
автор: Александр Евграфов
автор фото: Getty Images

Российская теннисистка Анастасия Потапова вышла в полуфинал турнира WTA-500 с призовым фондом больше 780 тысяч евро.

Четвертьфинальный матч против пятой ракетки мира француженки Каролин Гарсии завершился со счетом 4:6, 6:3, 6:3. Теннисистки провели на корте 2 часа 12 минут.

На счету Потаповой 7 эйсов, 4 двойные ошибки, 3 реализованных брейк-пойнтов из 8, у Гарсии – 8 эйсов, 4 двойные ошибки и 1 реализованный брейк-пойнт из 8.

В полуфинале Потапова, которая занимает 24-е место в рейтинге Женской теннисной ассоциации, сыграет с победительницей Открытого чемпионата Австралии представительницей Белоруссии Ариной Соболенко.

источник: «Советский спорт»
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