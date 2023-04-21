Экс-первая ракетка мира Алькарас вышел в полуфинал турнира в Барселоне

Испанец Карлос Алькарас вышел в полуфинал грунтового турнира категории ATP-500 в Барселоне.

Четвертьфинальный матч против испанца Алехандро Давидович-Фокины, продолжавшийся 2 часа 10 минут, завершился со счетом 7:6 (7:5), 6:4 в пользу бывшей первой ракетки мира.

Алькарас за матч один раз подал на вылет, допустил три двойные ошибки, реализовал 4 из 11 брейк-пойнтов, у его соперника также один эйс, две двойные ошибки и 3 реализованных брейк-пойнта из 11.

В полуфинале Алькарас встретится с победителем матча между аргентинцем Франсиско Черундоло и британцем Дэниелом Эвансом. Призовой фонд турнира превышает2,7 млн евро.