Первая ракетка мира Джокович покинул турнир в Баня-Луке, уступив Лайовичу

Первая ракетка мира Новак Джокович не смог выйти в полуфинал турнира в боснийской Баня-Луке, проиграв своему соотечественнику Душану Лайовичу.

Четвертьфинальный матч, продолжавшийся 2 часа 29 минут, завершился со счетом 6:4, 7:6 (8:6) в пользу 70-й ракетки мира.

На счету Джоковича три эйса, две двойные ошибки и один реализованный брейк-пойнт из 16. Лайович трижды подавал на вылет, ни совершил двойных ошибок и реализовал 2 из 7 брейк-пойнтов.

В полуфинале Лайович сыграет с победителем матча между сербом Миомиром Кецмановичем и чехом Иржи Легечкой. Во втором полуфинале встретятся россиянин Андрей Рублев и словак Алекс Молчан.