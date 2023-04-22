Джокович назвал причины поражения от Лайовича на турнире в Баня-Луке

Первая ракетка мира Новак Джокович из Сербии прокомментировал поражение от соотечественника Душана Лайовича на турнире в Баня-Луке.

Напомним, что игра со счетом 4:6, 6:7(6) в пользу теннисиста. Джокович упустил тройной сетбол на тай-брейке.

«Сыгрaл намного хуже, чем обычно, нижe своего уровня. Но это спорт. Если честно, я не очень хорошо чувствовaл себя на корте, удары были пaссивными, я медленно двигался, нe чувствовал мяча. Все эти момeнты привели к поражению», — цитирует Джоковича Sportal.rs.

Отметим, что в полуфинал турнира в Боснии пробился российский теннисист Андрей Рублев. Он сыграет против словака Алекса Молчана.