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Потапова проиграла Соболенко и не смогла выйти в финал турнира в Штутгарте

Уроженка Саратова занимает 24-е место в рейтинге WTA.
22 апреля 2023 16:16
автор: Александр Поволоцкий

Российская теннисистка Анастасия Потапова в полуфинале турнира в Штутгарте уступила представительницу Белоруссии Арине Соболенко.

Встреча продолжалась 59 минут и завершилась со счетом 6:1, 6:2 в пользу соперницы россиянки.

Потапова два раза подала навылет, совершила шесть двойных ошибок и не смогла реализовать три брейк-пойнта.

На счету Соболенко два эйса, две двойных ошибки и реализовала четыре брейка при пяти попытках.

В матче за победу на турнире Арина сыграет с победителем пары Ига Свентек - Онс Жабер.

источник: «Советский спорт»
Соболенко заявила, что Потапова войдет в топ-10 рейтинга WTA
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