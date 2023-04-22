Потапова проиграла Соболенко и не смогла выйти в финал турнира в Штутгарте

Российская теннисистка Анастасия Потапова в полуфинале турнира в Штутгарте уступила представительницу Белоруссии Арине Соболенко.

Встреча продолжалась 59 минут и завершилась со счетом 6:1, 6:2 в пользу соперницы россиянки.

Потапова два раза подала навылет, совершила шесть двойных ошибок и не смогла реализовать три брейк-пойнта.

На счету Соболенко два эйса, две двойных ошибки и реализовала четыре брейка при пяти попытках.

В матче за победу на турнире Арина сыграет с победителем пары Ига Свентек - Онс Жабер.