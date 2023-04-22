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Циципас обыграл Музетти и вышел в финал турнира в Барселоне,

Игра длилась два часа и 29 минут.
22 апреля 2023 17:40
автор: Александр Поволоцкий

Греческий теннисист Стефанос Циципас оказался сильнее представителя Италии Лоренцо Музетти в полуфинале турнира в Барселоне.

Встреча завершилась со счетом 6:4, 5:7, 6:3 в пользу пятой ракетки мира.

Отметим, что грек пять раз подал на вылет, совершил четыре двойных ошибки и реализовал шесть брейк-поинтов из 11.

На счету итальянца три двойных ошибки и пять реализованных брейк-пойнтов. 

Добавим, что в финале Циципас встретится с победителем матча между испанцем Карлосом Алькарасом и британцем Даниэлем Эвансом.

источник: «Советский спорт»
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