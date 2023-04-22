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Тарпищев оценил шансы Рублева на победу в турнире в Боснии и Герцеговине

Россиянин пробился в финал.
22 апреля 2023 19:24

Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев после победы российского тенниста Андрея Рублева над Алексом Молчаном (6:2, 6:4) в полуфинале турнира в Баня-Луке (Босния и Герцеговина) оценил шансы россиянина на титул.

«В финале соперник тоже будет относительно удобный. Рублев играет хорошо, и если не будет сверхусталости, то должен побеждать», - приводит слова функционера ТАСС.

Напомним, что в финале турнира Рублев сыграет с победителем матча между сербами Душаном Лайовичем и Миомиром Кецмановичем.

источник: «Советский спорт»
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