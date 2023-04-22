Тарпищев оценил шансы Рублева на победу в турнире в Боснии и Герцеговине

Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев после победы российского тенниста Андрея Рублева над Алексом Молчаном (6:2, 6:4) в полуфинале турнира в Баня-Луке (Босния и Герцеговина) оценил шансы россиянина на титул.

«В финале соперник тоже будет относительно удобный. Рублев играет хорошо, и если не будет сверхусталости, то должен побеждать», - приводит слова функционера ТАСС.

Напомним, что в финале турнира Рублев сыграет с победителем матча между сербами Душаном Лайовичем и Миомиром Кецмановичем.